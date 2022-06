6 Das erste offizielle Porträt von Prinz Harry und Herzogin Kate. Foto: dpa/Uncredited

Prinz William und Herzogin Kate erhalten ihr erstes offizielles Porträt, das im Fitzwilliam Museum in Cambridge ausgestellt wird. Jetzt war das Paar dort zu Besuch.















Link kopiert

Prinz William und Herzogin Kate haben am Donnerstag das Fitzwilliam Museum in Cambridge besucht. Dort wurde ihr erstes offizielles Porträt der Öffentlichkeit präsentiert. Auch der Künstler Jamie Coreth war anwesend und betrachtete gemeinsam mit dem Herzog und der Herzogin von Cambridge das Gemälde – welches nahezu ein Foto sein könnte.

Auf dem Porträt ist Prinz William in einem dunklen Anzug abgebildet. Links von ihm strahlt Herzogin Kate in einem eleganten grünen Kleid, das ihre schlanke Figur betont. Drei Jahre lang können Besucher das Kunstwerk im Museum betrachten. Danach wird es in anderen öffentlichen Räumen und Galerien in Cambridgeshire ausgestellt.

Beim Museumsbesuch zeigte Herzogin Kate erneut ihren eleganten Kleidungsstil. Zu einem Midi-Sommerkleid der Luxusmarke LK Bennet trug sie einen langen Mantel und Pumps.

Am selben Tag besuchte sie eine weitere Veranstaltung, ließ dabei aber den Mantel weg und ersetzte ihre Pumps durch Schuhe mit Keilabsätzen.