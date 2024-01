Prinz Harry hinterm Federbusch: Prinzessin Anne spricht über „diesen Hut“

1 Prinzessin Annes beeindruckender Hut verdeckte bei König Charles’ Krönung beinahe den ganzen Prinzen Harry (Foto rechts). Foto: AFP/Toby Melville, imago/iImages

Der Hut, den Prinzessin Anne bei der Krönung ihres Bruders Charles trug, verdeckte praktisch den kompletten Harry und wurde dadurch zum Krönungs-Meme. Nun erklärte sie, warum sie ihn nicht abnahm.











Link kopiert

Es wurde zum Meme der Krönung: Prinz Harry in Reihe drei der Westminster Abbey – praktisch volständig verdeckt vom gewaltigen Hut seiner Tante. Im neuen Buch von Robert Hardman („Charles III: New King. New Court. The Inside Story“) spricht Prinzessin Anne über den Zweispitz mit rotem Federbusch, den sie zur Krönung ihres Bruders Charles III. im vergangenen Mai trug.

Sie habe die Verantwortlichen der Zeremonie vorab gefragt, ob ihr „ziemlich ordentlicher Hut“ nicht den Menschen hinter ihr die Sicht nehme, sagte die „Princess Royal“ ihrem Interviewer Hardman. Doch ihr sei gesagt worden, sie solle ihn nicht abnehmen. Die 73-Jährige zerstreute auch Spekulationen, sie sei mit ihrem großen Zweispitz absichtlich vor ihrem Neffen platziert worden, um diesen womöglich bei der TV-Übertragung der Krönungszeremonie zu verdecken. Sie habe „in letzter Minute“ einen Platz näher am Gang bekommen, damit sie hinterher schneller am Ausgang der Kathedrale sein könne.

Prinz Harry hatte bei der Krönung seines Vaters „nur“ in Reihe drei gesessen, neben seiner Cousine Prinzessin Eugenie und deren Mann Jack Brooksbank. Später auf dem Balkon fehlte er ebenfalls – nur „working Royals“ hatten Zutritt.

Zusammen mit Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice (in Fuchsia) und deren Ehemännern kam Harry am Krönungstag in die Kirche. Foto: POOL/AARON CHOWN

Unsere Empfehlung für Sie Prinz Harry Tapfer lächeln in Reihe drei Zusammen mit seinen Cousinen Beatrice und Eugenie kommt Prinz Harry in die Westminster Abbey. In der ersten royalen Riege spielt der Zweitgeborene von König Charles nicht mehr.

„Der Hut war eine spannende Frage“, zitiert Hardman in seinem Buch die „Princess Royal“. „Ich sagte: ‚Sind Sie sich sicher, dass ich den Hut auflassen soll? Es ist ja schon ein ziemlich ordentlicher Hut.’ Und die Antwort war: Ja. So war das. Nicht meine Entscheidung.“

Hardman soll einen recht engen Draht zur einzigen Schwester des Königs haben. Zu ihrem 70. Geburtstag im Jahr 2020 produzierte er eine Fernsehdokumentation über die „Princess Royal“. Anne sprach mit dem Journalisten für sein Buch auch über die letzten Tage ihrer Mutter, Queen Elizabeth II..

Annes Outfit inspiriert indes auch die Mode: Silvia Venturini Fendi sagte unlängst in einem Interview mit dem „Guardian“, der Militär-Stil der 73-jährigen Prinzessin habe sie bei ihrer diesjährigen Herbst/Winter-Kollektion sehr beeinflusst. Die Chefin des italienischen Modehauses Fendi sagte: „Ich habe mich in den Stil von Prinzessin Anne verliebt. Für mich ist sie die eleganteste Frau der Welt. Als ich sie in ihrer Uniform bei der Krönung sah, fand ich sie wunderschön.“