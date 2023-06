Zum zweiten Mal fahren sie bei „Trooping the Colour“ mit der Kutsche

Bei „Trooping the Colour“ sind sie inzwischen eine feste Größe – die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William sind groß genug, um in der Kutsche an der Parade teilzunehmen. Für niedliche Bilder sorgt einmal mehr Prinz Louis.















Als Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum ersten Mal bei „Trooping the Colour“ in der Kutsche mitfahren durften, im Sommer 2022, feierten die Britinnen und Briten das „Platinum Jubilee“ der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. In diesem Jahr wohnten die drei Wales-Kinder der ersten Geburtstagsparade ihres Großvaters König Charles III. bei.

Zusammen mit Königin Camilla und ihrer Mutter Prinzessin Kate saßen die Drei in der Kutsche, die sie die Prachtstraße The Mall entlang zur Horse Guard’s Parade, dem großen Paradeplatz in Whitehall, brachte.

Die achtjährige Prinzessin Charlotte trug ein weißes Matrosenkleid mit roter Schleife und Paspeln. Ihre Brüder, Prinz George und Prinz Louis, trugen rote Krawatten, der fünfjährige Louis auch eine rote kurze Hose – passend zu den Rotröcken der Soldaten. Prinz Louis, der Spaßvogel der Wales-Kinder hielt sich während der Parade einmal die Nase zu – was er da roch (vielleicht die Ausdünstungen der 200 Pferde, die an „Trooping the Colour“ teilnehmen?), wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Gesetzer wirkten dagegen seine großen Geschwister: Der neunjährige Prinz George, seines Zeichens Nummer zwei der britischen Thronfolge, und die acht Jahre alte Prinzessin Charlotte.

Louis ist ein royales Überraschungsei – seine Zappeleinlagen beim „Platinum Jubilee“ seiner inzwischen verstorbenen Urgroßmutter Elizabeth waren für das Publikum höchst unterhaltsam, für seine Eltern aber bestimmt eine Herausforderung.

Bei der Krönung seines Großvaters Charles III. Anfang Mai musste der Fünfjährige nicht die gesamten zwei Stunden auf seinem Platz in der Westminster Abbey sitzen. Am Anfang war er noch da, dann eine ganze Weile weg, zum Absingen der Nationalhymne „God Save The King“ stand Prinz Louis plötzlich wieder neben seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate.