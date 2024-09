Primera División: Nationaltorwart ter Stegen verletzt ausgewechselt

1 Marc-André ter Stegen muss auf einer Trage vom Platz getragen werden. Foto: Alberto Saiz/AP/dpa

Marc-André ter Stegen fasst sich sofort ans Knie. Der deutsche Nationaltorwart des FC Barcelona erleidet eine Verletzung - selbst das Spielfeld verlassen kann er nicht.











Villarreal - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat sich beim 5:1 (3:0)-Erfolg des FC Barcelona beim FC Villarreal womöglich schwer am Knie verletzt. Der 32-Jährige kam bei einer Abwehraktion im Anschluss an eine Ecke des Gegners kurz vor der Pause auf dem rechten Bein auf und fiel sofort auf den Rasen. Der Barça-Kapitän musste mit einer Trage vom Feld getragen werden. Trainer Hansi Flick, der den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel einfuhr, schaute sich das mit sorgenvollem Blick an.

Eine Diagnose stand am Sonntagabend noch aus. Ter Stegens Club vermeldete bei X zunächst nur die verletzungsbedingte Auswechslung des Keepers.

Der frühere Bundesliga-Profi ist nach dem Rücktritt von Manuel Neuer die neue Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft. Die DFB-Auswahl spielt in der Nations League im Oktober in Bosnien-Herzegowina sowie gegen die Niederlande.