1 Einer von Ralf Scheepers Lieblingsorten: das Fitnessstudio Sport aktiv in Baltmannsweiler. Foto: Roberto Bulgrin

Seit über 40 Jahren steht Ralf Scheepers auf den Bühnen der Welt. Der gebürtige Berkheimer erzählt über seine Karriere, wie er Privat- und Tourleben zusammenbringt und wie ihm der Sport hilft, die seelische Balance zu halten.















Wie lebt eine deutsche Heavy-Metal-Legende? In einem Reihenhaus in Baltmannsweiler ist nicht die Antwort, die man erwarten würde. Ralf Scheepers öffnet lächelnd die Tür. Im Wohnzimmer ein Wand Tattoo mit dem Schriftzug „Love“ – das habe seine Lebensgefährtin mitgebracht. Unter einem gigantischen Fernseher liegt ein Schalke-Schal. Auf den ersten Blick deutet nur wenig darauf hin, wie viel Spannendes Scheepers in über 40 Jahren als Metal-Sänger erlebt hat. Nur mehrere noch verschlossene Kartons im Flur voller Merchandiseartikel künden von der anstehenden Tournee der Band Primal Fear, bei der er am Mikrofon steht.