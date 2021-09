Was sind Prima Kapseln?

Prima Kapseln eignen sich zum Abnehmen und sollen laut Hersteller aufgrund der Eigenschaften der Wirkstoffe Adipositas beheben. Alle drei Inhaltsstoffe sind sowohl einzeln als auch im Verbund bereits bekannt dafür den Gewichtsverlust zu unterstützen und Fett zu verbrennen. Diese Abnehmkapseln mit Garcinia Cambogia sind für Frauen und für Männer ab 18 Jahren geeignet, um den Körper in seiner Fettverbrennung zu unterstützen und den Stoffwechsel anzukurbeln, wenn der eigene Körper es von sich aus nicht schafft, sei es durch chronische Erkrankungen (Hormonstörung) oder aus anderen Gründen. (Jeder/alle Links in diesem Beitrag sind Affiliate-Links, von denen der Autor eine kleine Provision aus dem Verkauf dieses Produkts/Dienstleistung erhält, aber der Preis ist der gleiche für Sie.)

Erklärung der Prima Kapseln Inhaltsstoffe

Nur drei Inhaltsstoffe besitzen diese Abnehmkapseln und diese sehen wie folgt aus:

• L-Carnitin: eine Aminosäure, die auch im menschlichen Körper vorkommt, jedoch erst in höherer Einnahme der Gewichtsreduktion dient, ebenso in Verbindung mit Sport. Es bringt langkettige Fettsäuren aus der Blutbahn heraus in die Mitochondrien, wo diese zu Energie verbrannt werden. Liegt ein Mangel an Fettsäuren vor, wird stattdessen Protein für Energie verbrannt was den Gewichtsverlust steigert.

• L-Arginin: eine semi-essentielle Aminosäure, die den Zell-Stoffwechsel unterstützt und den Muskelaufbau fördert. Durch seine leistungssteigernde Wirkung ist es besonders bei sportlich aktiven Menschen beliebt. Außerdem kann es den Blutdruck senken und das Blut verdünnen.

• Garcinia Cambogia Extrakt: besonders die Schale der Garcinia Cambogia Frucht ist reich an HCA (Hydroxyzitronensäure), welche schneller satt machen, Fetteinlagerungen verhindern und den Appetit hemmen soll.

Des Weiteren befinden sich in den Abnehmkapseln Magnesiumstearat, Talkum sowie Gelatine. Ob die Gelatine pflanzlich oder tierisch ist, wird nicht angegeben. Da jedoch nirgendwo ein Vegan-Siegel zu finden ist, dürfte es sich um tierische Gelatine handeln und ist damit nicht für Veganer geeignet. Magnesiumstearat sowie Talkum werden häufig als gesundheitsschädlich bezeichnet, da sie aus giftigen Stoffen hergestellt werden und keinen gesundheitlichen Nutzen besitzen. Warum es dennoch immer wieder in Lebensmitteln, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln und Getränken vorkommt ist nicht klar. Weitere Informationen und einen ermäßigten Preis finden Sie hier auf der offiziellen Website!

Welche Probleme kann ich mit dem Produkt angehen?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen Gewicht verlieren wollen. Es kann gesundheitliche Gründe geben oder auch ästhetische. Menschen, die sehr gut funktionieren, haben es leichter, Gewicht zu verlieren. Sie essen weniger, dafür gesünder, treiben mehr Sport und bald schon haben sie einige Kilogramm verloren. Davon können Menschen, die etwas komplizierter funktionieren oder gar eine Hormonstörung besitzen, nur träumen. Egal was sie auch tun, es will nichts funktionieren. Ihr Körper will einfach kein Fett verbrennen und Gewicht verlieren. In ganz schlimmen Fällen greifen manche zu einer Magenband-Operation, wenn ihr Übergewicht wirklich stark gesundheitsgefährdend oder sehr belastend ist.

Viele Präparate auf dem Markt versprechen eine unterstützende Wirkung beim Abnehmen und der verzweifelte übergewichtige Mensch, der schnell Hilfe sucht, muss sich erst durch den Dschungel an Abnehmpräparaten kämpfen und weiß doch am Ende nicht, welches Mittel ihm helfen könnte.

Nun sind neue Abnehmkapseln auf den Markt gebracht worden, die Prima Kapseln, welche nur durch drei Wirkstoffe dir dabei helfen sollen, Gewicht zu verlieren. Das in den Abnehmkapseln enthaltene L-Carnitin sowie L-Arginin und der Garcinia Cambogia Extrakt sollen sowohl einzeln als auch in Kombination auf den Fettstoffwechsel einwirken und die Fettverbrennung ankurbeln. Auf diese Weise kann jeder, der bereits seit langem abnimmt und es von alleine nicht klappen will, mithilfe von Prima Kapseln versuchen, ob nun endlich Gewichtsverlust funktioniert.

Prima Kapseln Gütesiegel und Qualität

Es gibt wenig Information über die Herstellung und Testung der Prima Kapseln. Vieles wird auf der offiziellen Internetseite versprochen, doch zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Aussagen und Versprechen, die gemacht werden, "nicht von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde geprüft worden" seien. Zudem werden die Abnehmkapseln als "100 Prozent natürlich" beworben, was nicht ganz richtig ist, denn in den Prima Kapseln sind ebenso Magnesiumstearat, Talkum sowie scheinbar tierische Gelatine enthalten, was nicht natürlich, wenn nicht sogar schädlich ist.

Infos zur Prima Kapseln Einnahme

Die Einnahmeempfehlung auf der offiziellen Internetseite der Prima Kapseln sieht vor, dass du jeden Tag eine Kapsel einnimmst. Am besten solltest du diese 15 bis 30 Minuten vor deiner Hauptmahlzeit einnehmen, welche den größten Fett- und Kaloriengehalt hat, beispielsweise zum Mittagessen. Die Kapsel sollte idealerweise mit zwei großen Gläsern (500ml) geschluckt werden. Da es sich hier um eine Kapsel handelt, die geöffnet werden kann, könntest du ihren Inhalt auch in viel Wasser gerührt einnehmen, wenn du nicht gut Kapseln schlucken kannst.

Die Abnehmkapseln sollten über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Falls du lediglich dein Gewicht halten und nicht abnehmen möchtest, kannst du auch nur eine Kapsel alle zwei Tage einnehmen. Damit die Abnehmkapseln einen Gewichtsverlust einleiten können, sollte auf eine gesunde Ernährungsweise sowie viel Bewegung geachtet werden.

Gibt es bekannte Möglichkeiten von Nebenwirkungen?

Bisher sind keine Nebenwirkungen zu den Prima Kapseln bekannt, außer den Hinweisen, dass sich bei den eher ungesunden Zusätzen in den Abnehmkapseln bei langfristiger Einnahme ein erhöhtes Krebsrisiko und andere gesundheitliche Risiken einstellen können.

Bei L-Arginin sollte weiterhin beachtet werden, dass es auch als blutdrucksenkendes und blutverdünnendes Mittel gilt. Wer bereits einen niedrigen Blutdruck oder zu dünnes Blut hat, sollte bei der Einnahme der Abnehmkapseln vorsichtig sein oder sie nicht einnehmen.

Wo kann ich Prima Kapseln kaufen?

Die Prima Kapseln kannst du nur online über die offizielle Internetseite bestellen. Hier kannst du zwischen drei verschiedenen Paketen wählen:

1. Für Einsteiger: eine Packung als Monatsvorrat gegen kleine Fettpölsterchen.

2. Großer Wert: drei Packungen für einen wirklichen Gewichtsverlust mit 46 Prozent Rabatt sowie einer kostenlosen Lieferung.

3. Verkaufshit: zwei Packungen für kleine Abnehmerfolge mit 27 Prozent Rabatt sowie einer kostenlosen Lieferung.

Bezahlt werden kann per Klarna-Rechnung, Sofortüberweisung oder per Kreditkarte (Visa, Maestro, American Express). Der Bestellvorgang wird sicher über eine SSL-Verschlüsselung abgewickelt. Hier zur Anbieter-Webseite, um einen ermäßigten Preis zu finden!

Allgemeine Prima Kapseln Meinungen

Aufgrund der enthaltenen Wirkstoffe, die allesamt beim Abnehmen helfen sollen, kann es eine gute Möglichkeit sein, sich hierdurch Hilfe zu holen, wenn es von selbst nicht klappen will. Oft braucht der Körper einen kleinen Anstoß, um ans Arbeiten zu kommen, wenn im Körper Hormone oder andere Bereiche den Körper verwirren, lahmlegen und die Fettverbrennung einfach nicht klappen will. Manche Abnehmwillige haben auch oft einen trägen Stoffwechsel, weswegen der Gewichtsverlust nicht ins Rollen kommt. Hierbei braucht es dann eine Hilfe von außen, ein geeignetes Mittel, damit es endlich klappt. Die Wirkstoffe in den Prima Kapseln können dieses bewirken und deine Fettpolster endlich zum Schmelzen bringen, da alle drei Wirkstoffe besonders auf die Fettverbrennung abzielen.

Eine Anwenderin der Prima Kapseln berichtet davon, dass sie zwar viel Gutes über die Wirkstoffe in den Kapseln gehört habe und auch schon von Freundinnen erlebt hatte, wie speziell Garcinia cambogia ihnen beim Abnehmen geholfen hatte, doch selber blieb sie einige Zeit skeptisch. Sie nahm die Kapseln zwar ein und veränderte ihre Ernährungsweise und trieb mehr Sport, doch wirklich dran glauben, dass die Prima Kapseln helfen, tat sie nicht. Sie ließ alles ihren freien Lauf und wartete ab, ob sich tatsächlich etwas verändern würde. Bald merkte sie jedoch, wie ihre Kleidung ihr immer besser passte und sie sich im Ganzen viel besser fühlte. An der veränderten Ernährung und dem Sport allein konnte es nicht liegen, da sie dies in den letzten Jahren immer mal wieder versucht hatte und dies ohne Erfolg. Doch nun konnte sie sagen, dass die Abnehmkapseln dies wohl bewirkt haben und ihre Fettverbrennung angestoßen wurde. Sie sei von dieser Wirkung mehr als baff gewesen und wolle unbedingt mit den Prima Kapseln fortfahren bis zu ihrem Traumgewicht. Endlich habe sie Abnehmkapseln gefunden, die ihr ihren Traum erfüllen.

Ein Anwender der Garcinia cambogia Abnehmkapseln schreibt, dass er es selber bereits seit Jahren versucht habe abzunehmen, doch es gelang ihm nie so richtig. Mit größter Mühe schaffte er gerade mal ein paar Kilos runterzubekommen, doch er brauchte zwanzig Kilo. All die Mühe wurde ihm auf Dauer zu stressig und er ließ es wieder sein. Er brauchte dringend eine Hilfe, die in ihm die Fettverbrennung anstößt und den Stoffwechsel ankurbelt. Das schaffte er nicht alleine. Er recherchierte viel im Internet und fand etliche Präparate, die ihm genau das versprachen, was er sich so sehnlichst wünschte. Doch er konnte sich nicht entscheiden. Es gab viele gute Produkte mit tollen Wirkstoffen, doch dann stieß er auf die Prima Kapseln und las, dass Garcinia cambogia enthalten sei. Von dieser Frucht habe er schon einmal was gehört, dass sie beim Abnehmen helfen kann. Er entschied sich für die Prima Kapseln und nahm diese sofort ein, sobald sie bei ihm eintrafen. Er war recht ungeduldig, er wollte, dass in wenigen Tagen schon etwas zu spüren und zu sehen wäre. Erst nach zwei Wochen konnte er an seiner Kleidung erkennen, dass es endlich fruchtete und er Gewicht verlor. Er sei sehr froh, dass es endlich etwas gab, das ihm half. Er würde mit den Prima Kapseln weitermachen.

Eine Anwenderin der Prima Kapseln erzählt davon, wie sie schon von kleinauf unter ihrem Übergewicht gelitten habe. Aber durch ihre schwere Hormonstörung gelang es ihr nie, die Fettverbrennung anzukurbeln. Erst durch die Prima Kapseln sei es ihr endlich gelungen, das ihr Körper Fett verbrennt und sie nun endlich Gewicht verliert. Sie habe nach wenigen Monaten bereits einige Kilos verloren und sei gespannt darauf wie es ist, endlich schlank zu sein und sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Sie freue sich sehr auf ausgiebige Shoppingtouren, auf denen sie endlich kaufen könne was sie wollte, denn es würde ihr endlich passen. Besuchen Sie die Anbieter-Webseite, um weitere Kundenmeinungen zu sehen!

Prima Kapseln Bewertung

Durch das Zusammenspiel der drei Wirkstoffe in den Prima Kapseln, die allesamt die Fettverbrennung ankurbeln sollen, kann sich dies durchaus positiv auf deinen Abnehmversuch auswirken, sodass dein Stoffwechsel angestoßen und deine Fettverbrennung aktiviert wird. Allesamt haben auch einzeln positive Effekte vorzuweisen. Garcinia cambogia, aber besonders L-Arginin hat in Versuchen und Studien positiv abgeschnitten was Leistungssteigerung, Muskelaufbau und Fettverbrennung angeht. Für Menschen, die ein geeignetes Mittel zum Abnehmen suchen, sollen Prima Kapseln durchaus Erfolge bringen und dich nach einiger Zeit deinem Wunschgewicht immer näher bringen.

Kontakt-Informationen zum Hersteller

Folgende Informationen lassen sich auf der offiziellen Internetseite über den Hersteller finden:

Registrierte Adresse:

Premium Health Europe B.V.

Zuideinde 79

1121DD Landsmeer

Niederlande

Kontakt

Homepage: https://sf-markets.com/Prima-DES

E-Mail: Mail(at)prima-abnehmen(punkt)com

TEL: + 31 (0) 20 7670552

Allgemeine Informationen zum Thema Abnehmkapseln

Inzwischen ist der Markt überflutet von Kapseln und Tabletten und Pillen und vielem anderen, die allesamt versprechen, beim Abnehmen zu helfen. Sie sollen Fett verbrennen und Kalorien einsparen, den Stoffwechsel ankurbeln und vieles mehr. Auch Mahlzeitersatz-Drinks oder -Smoothies lassen sich vermehrt auf dem Markt finden. Es lässt sich gut Geld verdienen am Übergewicht der Menschen.

Viele der Präparate sind oft nur Placebo. Aber es gibt auch einige, die tatsächlich halten was sie versprechen und auch tatsächlich helfen. Hier muss individuell und genau recherchiert werden, welches Produkt für einen selber geeignet ist und auch tatsächlich Wirkung zeigt. Denn viele der Präparate sind teuer und es sollte zuvor ganz genau drauf geachtet werden, für welches Mittel so viel Geld ausgegeben wird. Besonders Abnehmkapseln mit säurehaltigem Inhalt wie Zitrone oder Ananas sollen beim Abnehmen helfen, da diese die Fettverbrennung auf natürliche Weise ankurbeln. Jedoch kann auch der normale Verzehr der echten Frucht auf günstigere und gesündere Weise die Fettverbrennung antreiben.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

- F: Muss hierbei auch Sport gemacht werden?

- A: Ja, denn erst durch Sport wird richtig die Fettverbrennung angekurbelt. Die Prima Kapseln wirken besonders durch Sport auf die Fettverbrennung ein, sodass auch in Ruhephasen weiter Fett verbrannt und Muskelmasse aufgebaut werden kann.

- F: Muss ich die Prima Kapseln unbedingt mittags einnehmen?

- A: Nein, es geht darum, die Prima Kapseln zu der Mahlzeit einzunehmen, die am meisten Kalorien und Fett enthält, die also am Üppigsten ist. Bei den meisten Menschen ist es das Mittagessen, wenn es jedoch bei dir das Frühstück oder Abendessen ist, kann es zu dieser Tageszeit eingenommen werden.

- F: Muss ich auf meine Ernährung achten?

- A: Es sollte schon darauf geachtet werden, was du zu dir nimmst. Eine ausgewogene gesunde Ernährungsweise sollte die Wirkung der Prima Kapseln unterstützen, ebenso Sport. Die Abnehmkapseln können durchaus auch alleine für sich wirken, doch den größten Erfolg erfährst du dadurch, dass du dich gesund ernährst und Sport treibst.

