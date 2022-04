10 Der VfB Stuttgart hat in Mainz Unentschieden gespielt. Foto: IMAGO/Hartenfelser

Der VfB Stuttgart ist in Mainz nicht über ein 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Wir haben die Pressestimmen zu der Partie gesammelt.















Der VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag beim FSV Mainz 05 nicht über ein 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Für die Schwaben, die gegen erschreckend harmlose Mainzer ihr Chancenplus nicht in Tore ummünzen konnten, bedeutete dies zwar einen Auswärtspunkt, doch weil die Hertha in Augsburg einen Dreier einfahren konnte, befindet sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nun auf dem Relegationsrang.

Nach der Partie in Mainz setzte sich die Presse dezidiert mit der Begegnung auseinander. Hier tragen wir die wichtigsten Schlagzeilen zusammen.

„Trotz Punktgewinn in Mainz: Stuttgart rutscht ab: Führich trifft das leere Tor nicht - Kohr scheitert am Pfosten“ titelt der „kicker“ und kommt zu folgendem Schluss: „Der VfB Stuttgart hat beim 0:0 in Mainz einen Punkt geholt, rutscht in der Tabelle nach Herthas Sieg in Augsburg aber ab. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte traf der VfB in Abschnitt zwei das leere Tor nicht, hatte allerdings auch Aluminium-Glück“.

„Für Stuttgart ist der Punkt zu wenig“

Die „Bild“ titelt: „Trainer droht die nächste Sperre: Svensson holt sich Motz-Rekord“ und bezieht sich dabei auf den Mainz-Coach, der mit insgesamt acht Gelben Karten die meisten Verwarnungen aller Bundesliga-Trainer vorzuweisen hat. Svensson hatte sich kurz vor der Pause über eine Einwurf-Entscheidung von Schiedsrichter Badstübner solange aufgeregt, bis der ihm Gelb zeigte. Zum VfB kommentierte die „Bild“: „Für Stuttgart ist der Punkt zu wenig. Durch den Hertha-Sieg in Augsburg rutscht der VfB auf Relegationsrang 16“ – und weiter: „Nächste Woche geht es dann in das direkte Duell bei den Berlinern. Dann ist ein Punkt für den VfB und Trainer Pellegrino Matarazzo (44) zu wenig...“

„VfB rutscht im Abstiegskampf ab: ‚In Berlin unseren Job machen’“, heißt es beim SWR – und weiter: „Die Ergebnisse des 30. Spieltags bescheren Stuttgart eine womöglich vorentscheidende Partie im Abstiegskampf in Berlin. Stürmer Kalajdzic spricht nach der Nullnummer von Mainz von einer „blöden Situation“.

„Spox.com“ titelt „VfB verpasst den Befreiungsschlag“ und schreibt: „Der VfB Stuttgart hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst. Die auswärtsschwachen Schwaben mussten sich nach einem lange Zeit zu harmlosen Auftritt mit einem 0:0 beim FSV Mainz 05 begnügen und rutschten vor den Wochen der Wahrheit im Saison-Endspurt sogar wieder auf den Relegationsplatz“.