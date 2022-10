15 Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfB. In unserer Bildergalerie blicken wir auf seine Zeit beim VfB zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfB sorgt für Gesprächsstoff. Wie blickt die Presse auf die Lage beim Bundesligisten? Wir haben die Stimmen zusammengestellt.















Nach fast drei Jahren ist es beim VfB Stuttgart mal wieder zu einer Trainerentlassung gekommen. Viele Reporter ordnen die Trennung von Pellegrino Matarazzo ob der ausbleibenden Ergebnisse als wenig überraschend ein – nehmen aber auch Sportdirektor Sven Mislintat und Vorstandschef Alexander Wehrle in die Pflicht. Die Pressestimmen im Überblick.

Kicker: „Natürlich ist es nachvollziehbar, dass irgendwann die Mechanismen des Geschäfts greifen. Dass Matarazzo die Mannschaft aber noch erreicht hatte, dafür war der Auftritt gegen Union Berlin ein Beleg. Am ganz großen Problem der Schwaben ändert der Trainerwechsel nichts: am Kader. Dieser wirkt unausgewogen. Das gern gebrauchte Argument, der VfB müsse seine positionsunabhängig besten Kräfte Jahr für Jahr ob finanzieller Probleme verkaufen, sticht nicht. Damit haben zwei Drittel der Wettbewerber in der Bundesliga zu kämpfen.“

Bild: „Die Entlassung ist die richtige Konsequenz nach neun sieglosen Partien in dieser Saison. Trotzdem müssen sich die VfB-Bosse um Vorstandschef Alexander Wehrle die Frage gefallen lassen, ob ihre Entscheidung nicht zu spät kommt. Die negative Entwicklung der Mannschaft war schon in der Rückrunde der vorigen Saison zu erkennen, als der VfB nur mit viel Glück den Abstieg vermied.“

SWR: „Der im Fußball weit verbreitete Glaube an den Neuanfang ist auch beim VfB wieder mal das einzige Rezept, das man in petto hat. Statt einen Kader heranzuziehen, der langsam in die Bundesligafähigkeit heranwächst, soll wieder mal der schnelle Wechsel helfen. Nach dem Motto: Egal, wer der neue Trainer sein wird, Hauptsache: Ein Neuer kommt jetzt her.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Im Fall von Matarazzo sind die Lobhudeleien zum Abschied nicht einfach so dahingesagt. Der 44-jährige Amerikaner genoss tatsächlich die Wertschätzung aller, nachdem er mit dem VfB vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen war und anschließend mit begeistertem Offensivfußball die Liga aufmischte. Dass die Stuttgarter in dieser Saison in ihren guten Momenten gut verteidigten und phasenweise mit kunstvollen Ballstafetten durchs Mittelfeld kombinierten, nutzte nichts, weil im Fußball eben die Resultate zählen.“