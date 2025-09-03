Pressestammtisch in Echterdingen: Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land?

Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land?

1 Was kommt in den kommenden Monaten auf Kanzler Friedrich Merz und die schwarz-rote Regierung zu? Auch diese Frage wird beim Pressestammtisch beleuchtet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Rainer Pörtner, Politikexperte der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, zieht am Dienstag, 9. September, eine erste Bilanz beim Pressestammtisch in Echterdingen.











Am 6. Mai 2025 hat die schwarz-rote Regierung von Kanzler Friedrich Merz die Arbeit aufgenommen. Vier Monate nach dem Start der neuen Regierung ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land? Was denkt die Bevölkerung über die Regierenden? Wie ist die Opposition aufgestellt? Und was kommt in den nächsten Monaten auf Merz & Co. zu?

Rainer Pörtner, Leitender Editor für die Politik in Baden-Württemberg von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, gibt am Dienstag, 9. September, beim Pressestammtisch – einer gemeinsamen Veranstaltung des Stadtseniorenrates mit dieser Zeitung – Antworten auf diese Fragen.

Beginn ist wie immer um 10 Uhr in der Echterdinger Zehntscheuer, Maiergasse 8. Eine Anmeldung ist erwünscht. Dann ist der Sitzplatz garantiert, und am Einlass geht es schneller. Möglich ist dies per E-Mail an die Adresse: stadtseniorenrat@le-mail.de oder telefonisch unter: 0711/16 00-6 62.