Pressestammtisch in Echterdingen: Skepsis gegenüber dem E-Auto

Pressestammtisch in Echterdingen

1 Klaus Köster war zu Gast beim Pressestammtisch in Echterdingen. Foto: Torsten Schöll

Der Pressestammtisch des Stadtseniorenrats hat am Dienstag in der Echterdinger Zehntscheuer über die Zukunft der E-Mobilität diskutiert. Dabei zeigte sich, dass längst nicht jeder vom E-Auto überzeugt ist. Woran liegt das?











Link kopiert

Im vergangenen März wurden deutlich weniger Elektroautos zugelassen als noch vor einem Jahr: nur noch rund zwölf Prozent aller Fahrzeuge. Das E-Auto steckt in Deutschland in der Krise, noch bevor es richtig ins Rollen kommt. Angesichts des offensichtlich abnehmenden Interesses der Verbraucher fragt sich aktuell nicht nur die Politik, wie es mit der Elektromobilität hierzulande weitergehen soll. Auch die Autofahrer selbst sind massiv verunsichert: Dass die Entscheidung zwischen Verbrenner oder Elektromotor derzeit viele umtreibt, zeigt sich auch am Dienstag beim sehr gut besuchten gemeinsamen Pressestammtisch des Stadtseniorenrats Leinfelden-Echterdingen und unserer Zeitung.