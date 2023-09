Was sagt der Ministerpräsident zu den Eritrea-Ausschreitungen?

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Wie geht Baden-Württemberg damit um, dass Konflikte aus Eritrea gewaltsam in Stuttgart ausgetragen werden? (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Gespannt blickt die Öffentlichkeit auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag wohl auch zu den Vorfällen am Römerkastell befragt wird. Wir tickern ab 12 Uhr live.











Mit Bildern der Gewalt hat es Stuttgart in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft: Die Ausschreitungen um eine Veranstaltung eines eritreischen Vereins am Römerkastell am Samstag, bei der Regime-Gegner sich Kämpfe mit der Polizei lieferten, 27 Einsatzkräfte verletzt wurden und es zu 228 Festnahmen kam, werfen viele Fragen auf.

Womöglich wird Winfried Kretschmann, der bislang nur in einer Pressemitteilung in wenigen Sätzen Stellung bezog und die Krawalle verurteilte, an diesem Dienstag etwas mehr ins Detail gehen, wenn Journalisten ihn im Rahmen der Regierungspressekonferenz befragen. Wir tickern ab 12 Uhr live:

