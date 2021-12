8 Reese Witherspoon (rechts) strahlt neben Tochter Ava Elizabeth Phillippe auf dem roten Teppich. Foto: AFP/VALERIE MACON

In dem Film „Sing 2“ leihen einige Stars den Animationsfiguren ihre Stimme. Bei der Premiere des Films in Los Angeles zeigten sich die Promis und strahlten vor der Kamera um die Wette. Die Highlights des roten Teppichs.















Los Angeles - Der Animationsfilm „Sing 2“ hat am Sonntagabend in Los Angeles Premiere gefeiert. Bei der Uraufführung im Greek Theatre war eine Schar an Promis anwesend.

Auf dem roten Teppich strahlte unter anderem Reese Witherspoon gemeinsam mit ihrer Tochter Ava Phillippe um die Wette. Die Oscarpreisträgerin zeigte sich in einem rot-pink-karierten Outfit mit langen Ärmeln und rotem Lippenstift.

Drei weitere Promis posierten ebenfalls in auffälligen pinken Kleidern und Anzügen auf dem roten Teppich. Sängerin Halsey ließ sich hingegen in einem weißen Minikleid ablichten, Schauspieler Matthew McConaughey und seine Frau Camila Alves in Erdtönen.

Der Film „Sing 2 - Die Show deines Lebens“ ist ein US-amerikanischer Animationsfilm von Garth Jennings. Er soll im Januar 2022 in die deutschen Kinos kommen.

Gut gelaunte Stars bei der Premiere: Unsere Bildergalerie gibt einen Überblick über die Highlights des roten Teppichs.