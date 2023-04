7 Im Zauberolymp: Sylvana Krappatsch als Ariel und André Jung als Prospero in Shakespeares „Sturm“ in Stuttgart Foto: T+T Fotografie / Toni Suter

Macht, Musik und Budenzauber: Großartige Schauspieler machen Shakespeares Drama „Der Sturm“ im Schauspielhaus Stuttgart zum Highlight der Theatersaison.















Link kopiert

Hörst du auch zu? Das ist jetzt wirklich wichtig!“ Prospero schaut seine Tochter Miranda streng an. Sie steht gelangweilt wirkend da, nickt. Doch, doch, schon. Die Geschichte würde ja Taubheit heilen, gibt sie mit leicht ironischem Unterton zur Antwort, so als glaube sie nicht wirklich, was der Mann in dem ausgefransten alten Mantel da erzählt: Er sei Herzog von Mailand gewesen, habe aber zu viel Zeit mit Lesen und Studieren verbracht, woraufhin sein Bruder Antonio das Ruder übernommen, mit dem König von Neapel gemeinsame Sache gemacht, Prospero und seine Tochter vertrieben habe.