1 Fabian Häßner steuert zwei Punkte zum Esslinger Sieg in Abensberg bei. Foto: /Robin Rudel

Beim ewigen Bundesliga-Rivalen TSV Abensberg feiern die Judokas des KSV Esslingen einen überraschenden, aber verdienten 8:6-Auswärtserfolg.















Link kopiert

Am zweiten Kampftag der Judo-Bundesliga musste der KSV Esslingen in Abensberg beim deutschen Rekordmeister antreten. Beide Mannschaften traten trotz vieler Ausfälle aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Senior Cups in Dubrovnik, welches ein Pflichtturnier für alle Nationalkaderathleten ist, mit einem starken und internationalen besetzten Team an. Noch nie konnte der KSV in den vergangenen Jahren gegen Abensberg gewinnen, so dass der Mannschaft vom Neckar der Fluch des ewigen Zweiten im Nacken saß.