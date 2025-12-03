Premiere in Esslingen: Auf der Suche nach Identität

Auf der Suche nach Identität

1 Drei Generationen im Dialog: Franziska Theiner, Lily Frank und Gesine Hannemann in „Muttersprache Mameloschn“. Foto: Björn Klein

Alexander Vaassen inszeniert an der Esslinger Landesbühne „Muttersprache Mameloschn“. Das Stück von Sasha Marianna Salzmann handelt von drei jüdische Frauen aus drei Generationen.











Wer bin ich? Diese Frage stellen sich drei jüdische Frauen aus drei Generationen, deren Biografien – gelinde gesagt – nicht linear verliefen. Nicht linear ist auch die Dramaturgie des ihnen gewidmeten Theaterstücks „Muttersprache Mameloschn“ von Sasha Marianna Salzmann – ein gezielt tautologischer Titel, denn „Mameloschn“ ist das jiddische Wort für Muttersprache.