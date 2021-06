1 Noch läuft es nicht ganz rund mit dem digitalen Impfpass. Foto: Roberto Bulgrin

Am Tag zwei der der Ausstellung von QR-Codes kämpfen die Apotheken in Esslingen fast noch mehr mit der Technik als bei der Premiere am Montag.

Esslingen - Irgendwie ist der Wurm drin, wenn es in Deutschland um das Thema Impfen geht. Erst hat es Nachtschichten am heimischen Laptop gebraucht, um sich einen Piks-Termin in einem Impfzentrum zu ergattern. Jetzt überlegt sich manche Apotheke, Nachtschichten für den Ausdruck der digitalen Impfpässe einzulegen – weil der Server tagsüber offenbar so überlastet ist, dass zumindest in Teilen des Dienstags in Esslingen so gut wie nichts ging.