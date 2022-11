1 Nach dem Bad: Szene aus dem Musical „Wasser Wasser“ Foto: Rampe/Jean-Marc Thurmes

Die freie Theatergruppe CIS beschäftigt sich in der Stuttgarter Rampe mit einem Lebenselement: „Wasser, Wasser“. Und was kam dabei heraus? Ein Musical!















Link kopiert

„There are only two Ways for a Woman to come out of the Ocean”, sagt eine Stimme – „dead or in a Bikini.” Und es klingt, als habe Laurie Anderson einen von Raymond Chandler verfassten Werbeslogan der Textilindustrie verlesen.