Premiere im Stuttgarter Friedrichsbau Varieté: Freude über die Show – und Sorge um den Logistiker aus Nigeria

11 Die Tänzerinnen der neuen Show „Masque“ bei der Premiere am Freitagabend im Friedrichbau Varieté. Foto: /StZN

Die erotisch-geheimnisvolle Show „Masque“ begeistert die Premierengäste im Friedrichsbau. Zugleich feiern sie einen Mitarbeiter der Varieté-Küche, dessen Abschiebung nach Nigeria verhindert wurde. Doch die Ausländerbehörde legt Berufung ein.











Eine Premiere im Friedrichsbau Varieté hat was von einer großen Familienfeier. Die Stadtpromis und Stammgäste, die sich zum Start einer neuen Show stets gut gelaunt auf dem Pragsattel einfinden, fallen sich in die Arme und haben immer viel zu besprechen. Vom Unternehmer Hans-Peter Stihl bis zum Moderator Jens Zimmermann, von der Clublegende Laura Halding-Hoppenheit bis zur DJane Alegra Cole, die bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz auflegt, vom Model Mustafa Göktas bis zur Spendensammlerin Gudrun Nopper, der Ehefrau des Oberbürgermeister – viele sind da, die Stuttgart lieben und erst Recht die Vielfalt der Kultur in ihrer Lieblingsstadt.