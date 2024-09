Premiere im Esslinger Schauspielhaus: Im Sog des zeitlosen Gesundheitswahns

1 Unwohlsein macht lustig: Eva Dorlaß (links) als Dienstmädchen, Oliver Moumouris als eingebildeter Kranker und Feline Zimmermann als seine Gattin Foto: Patrick Pfeiffer

Die große Komödie „Der eingebildete Kranke“ des französischen Klassikers Molière setzt Eva Lemaire im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne in Szene. Die Premiere ist am Samstag, 21. September.











Link kopiert

Die Begeisterung für die Komödienkunst des französischen Klassikers Molière ist Eva Lemaire und Alexander Schreuder anzumerken. Mit ihrem Team setzen die Regisseurin und der Dramaturg nun „Der eingebildete Kranke“ im Schauspielhaus der Württembergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen in Szene. Die Premiere ist an diesem Samstag, 21. September. Das Stück erschien 1673, im Todesjahr des Dichters, Schauspielers und Theaterdirektors. Molière selbst war bereits schwer krank und starb kurz nach der Premiere.

Eva Lemaire setzt bei der Inszenierung auf die zeitlosen Aspekte, was sich schon in den Perücken spiegelt. Ihr Konzept kommentiert sie flapsig: „Das wird ein Marie-Antoinette-Porn.“

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Schauspieler Reinhold Ohngemach Er bringt die großen Geschichten der einfachen Leute auf die Bühne Neue Dramatik und große Tragödien reizen den Schauspieler Reinhold Ohngemach. Mit 80 Jahren geht er mit der Esslinger Landesbühne immer noch auf Tour.

Zwar steht laut Titel der eingebildete Kranke Argan im Mittelpunkt, aber Eva Lemaire lenkt den Blick auf das Dienstmädchen Toinette, das dem Hypochonder einen Spiegel vor Augen hält. In der starken Frauenpersönlichkeit sieht sie Bezüge zur französischen Königin Marie-Antoinette, die 1793 im Zuge der Revolution hingerichtet wurde. Mit hoch getürmten Perücken wie im Frankreich des 17. Jahrhunderts erschafft Bühnen- und Kostümbildnerin Nora Johanna Gromer einen eigenwilligen Kosmos. Die Schauspieler brauchten eine eigene Probe, um sich mit dem sperrigen Haarschmuck richtig auf der Bühne bewegen zu können. Doch auch da webt Gromer aktuelle Modetrends mit ein.

Das gilt auch für den Text. „Wir haben uns bewusst für die hoch aktuelle Fassung von Martin Heckmanns entschieden“, sagt Alexander Schreuder. Der deutsche Dramatiker habe die Komödie „zeitgemäß übersetzt, ohne die Eigenheiten von Molières Sprache dabei zu verwischen.“ Den holländischen Dramaturgen fasziniert die Person des Jean-Baptiste Poquelin alias Molière, der mit seiner eigenen Theatertruppe durch das Land reiste und die Menschen in Stadt und Land in den Bann zog. Mit ihrer eigenen Theatergruppe Mooi Weer bringen Schreuder und seine Frau Eva Lemaire Klassiker und neue Stücke auf die Bühne. Seit 2021 wird ihr Haus von der Stadt Rotterdam subventioniert.

„Ein Stück für Schauspieler und Publikum“

An der Esslinger Landesbühne inszenieren die zwei inzwischen regelmäßig. Im Sommer 2025 wird Lemaire Regie beim Sommertheater mit „Frankenstein“ führen. Zum Saisonauftakt im Schauspielhaus entwickeln sie nun Molières große Charakterkomödie mit dem Ensemble. „Das ist ein Stück für die Schauspieler und für das Publikum“, sagt die Regisseurin. In ihrem körperbetonten Theater stehen immer Menschen im Fokus. „Die Menschen im 17. Jahrhundert waren von den höfischen Sitten geprägt“, sagt die Esslinger Dramaturgin Sarah Frost. Doch in Molières großen Charakterporträts fänden sich auch die Menschen von heute wieder. Seine komödiantischen Übertreibungen führen auch der heutigen „Generation Wellness“ ihren Gesundheitswahn klug vor Augen.

Die Premiere von Molières „Der eingebildete Kranke“ findet am Samstag, 21. September, 19. 30 Uhr, im Schauspielhaus der Landesbühne in Esslingen statt. Die nächsten Vorstellungen folgen am 27. September, 13. und 24. Oktober, 30. November, 6., 14. und 18. Dezember.