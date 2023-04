1 Marcus Michalski (links) und Kim Patrick Biele bei der Fuchsjagd. Foto: Björn Klein

Als düstere Dystopie hat der Regisseur Jochen Strauch Dawn Kings Stück „Foxfinder“ auf die Bühne des Esslinger Schauspielhauses gebracht. Er legt den Fokus auf starke Gefühle.















Das abgegriffene Holzpferd des toten Kindes steht unter dem Bett. Für das Farmerehepaar Covey ist eine Welt zusammengebrochen, als ihr einziger Sohn in einer Schlammgrube ertrank. In Dawn Kings dystopischer Parabel „Foxfinder“ sind die Schuldigen für das vermeintliche Verbrechen schnell ausgemacht. Es sind die Füchse und ihre Verbündeten, die sich gegen die Menschheit verschworen haben sollen. In einem dunklen Netz alternativer Fakten verortet Regisseur Jochen Strauch im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne das Erfolgsstück der britischen Dramatikerin aus dem Jahr 2011.