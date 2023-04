1 Wenn Erich Koslowski in die Klamotten seines Alter Egos Kowalschinski schlüpft, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Foto: Ines Rudel

Vor 16 Jahren hat der Esslinger Kabarettist Erich Koslowski „Bettnäss Wellness“ auf die Bühne gebracht, in dem er sich mit den Irrungen und Wirrungen des Altwerdens auseinandersetzt. Nun hat er sein erstes Soloprogramm „frisch gewickelt“.















Mit dem Älterwerden ist das so eine Sache: Jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Denn da plagt einen gerne mal ein Zipperlein, ungeniert wird man auch von denen, die sonst maximale Sensibilität einfordern, als „alter weißer Mann“ abgekanzelt, und wer auf Pflege angewiesen ist, bekommt den Notstand allzu leicht zu spüren – sofern er sich nicht längst im Dschungel der Bürokratie verirrt hat. Der Esslinger Kabarettist Erich Koslowski weiß nur zu gut, was es heißt, wenn Angehörige auf Pflege angewiesen sind. Darauf hat er sich schon 2007 in „Bettnäss Wellness“ einen satirischen Reim gemacht. Und weil seither nur wenig besser, vieles jedoch noch schlimmer geworden ist, hat er sein erstes Soloprogramm nach 16 Jahren komplett überarbeitet. Nun hat „Bettnäss Wellness – Frisch gewickelt“ im Kabarett der Galgenstricke Premiere gefeiert. Erich Koslowski zeigt sich darin einmal mehr blitzgescheit, herrlich humorvoll und satirisch messerscharf – genau so, wie politisches Kabarett sein muss.