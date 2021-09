Vor der WLB-Premiere Selbsttherapie in mehrfachen Mutproben

Leon ist so schüchtern wie sein Vater. In ihrer Inszenierung für Zuschauer ab sieben Jahren will Regisseurin Viva Schudt zeigen, wie der Junge und mit ihm sein Papa sich von ihrem Problem befreien. Am Sonntag, 26. September, hat „Leon zeigt Zähne“ nach dem Kinderbuch von Silke Wolfrum Premiere an der Jungen WLB.