Premiere an der Landesbühne

1 Eine schöne Gesellschaft zwischen Geldgier und Hunger (von links): Achim Hall als Dottore, Markus Michalik als Silvio, Eva Dorlaß als Clarice, Gesine Hannemann als Smeraldina, Martin Theuer als Truffaldino, der Diener zweier Herren, Felix Jeiter als Florindo, Daniel Großkämper als Pantalone und Kim Patrick Biele als Brighella. Foto: /Patrick Pfeiffer

Mit Goldonis „Diener zweier Herren“ hat sich Regisseur Markus Bartl einen Commedia-dell’Arte-Klassiker vorgenommen. Doch zum zündenden Brio reichen Spiel- und Wortwitz nur selten.















Ganz am Ende umschattet ein Hauch von Tragik den Diener zweier Herren: doppelt kassieren wollen, tatsächlich leer ausgehen. Nicht mal die süß-reife Smeraldina, ein ganz arg großes Barbiepuppenmädchen (Gesine Hannemann), kriegt er als finales Betthupferl. Na ja, kriegt er dann doch, da ist der Regisseur Markus Bartl so gnädig wie der reitende Happy-End-Bote in Brechts „Dreigroschenoper“.