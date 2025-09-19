Premiere an der Esslinger WLB: Wie Handy-Nachrichten Freundschaften sprengen
1
Das fängt ja gut an – und endet im totalen Desaster: Szene aus „Das perfekte Geheimnis“ Foto: Patrick Pfeiffer

Wie gut kennen wir uns wirklich? „Das Perfekte Geheimnis“, ein Stück von Paolo Genovese, feiert an diesem Samstag Premiere im Schauspielhaus in Esslingen.

﻿ Was wissen wir wirklich voneinander? Wie viel Wahrheit lässt eine Beziehung zerbrechen? Um diese Fragen dreht sich das tragikomische Beziehungsdrama „Das perfekte Geheimnis“, das am Samstag im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne in der Regie Tobias Rotts Premiere hat. Das Stück ist eine Bühnenadaption von Paolo Genoveses erfolgreichem Spielfilm aus dem Jahr 2016. „Jeder von uns hat drei Leben, ein privates, ein öffentliches und ein geheimes“, sagt der Autor und Filmemacher über sein Werk.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.