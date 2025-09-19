Premiere an der Esslinger WLB: Wie Handy-Nachrichten Freundschaften sprengen

1 Das fängt ja gut an – und endet im totalen Desaster: Szene aus „Das perfekte Geheimnis“ Foto: Patrick Pfeiffer

Wie gut kennen wir uns wirklich? „Das Perfekte Geheimnis“, ein Stück von Paolo Genovese, feiert an diesem Samstag Premiere im Schauspielhaus in Esslingen.











Link kopiert

﻿ Was wissen wir wirklich voneinander? Wie viel Wahrheit lässt eine Beziehung zerbrechen? Um diese Fragen dreht sich das tragikomische Beziehungsdrama „Das perfekte Geheimnis“, das am Samstag im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne in der Regie Tobias Rotts Premiere hat. Das Stück ist eine Bühnenadaption von Paolo Genoveses erfolgreichem Spielfilm aus dem Jahr 2016. „Jeder von uns hat drei Leben, ein privates, ein öffentliches und ein geheimes“, sagt der Autor und Filmemacher über sein Werk.