1 Martin Theuer als Truffaldino in Carlo Goldonis „Diener zweier Herren“. Foto: Patrick Pfeiffer

Mit Carlo Goldonis Komödie „Diener zweier Herren“ aus dem 18. Jahrhundert eröffnet der Regisseur Markus Bartl am 17. September an der Esslinger Landesbühne sie Spielzeit.















Der Spaßmacher Truffaldino tritt in Carlo Goldonis Komödie „Der Diener zweier Herren“ in so manches Fettnäpfchen. Das vergnügliche Spiel um Verwechslungen und Betrügereien aus dem Jahr 1753 leitete eine Bühnenrevolution ein. Statt den Masken der Commedia dell’ Arte wandte sich der Autor damit der psychologischen Zeichnung der Figuren zu. Markus Bartl inszenierte das Stück an der Esslinger Landesbühne. Die Premiere ist am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus.