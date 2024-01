Premiere an der Esslinger Landesbühne: Scheitern im Sog der Krise

1 „Berlin Alexanderplatz“ mit Antonio Lallo in der Rolle des Franz Biberkopf mit Feline Zimmermann, im Hintergrund Kristin Göpfert als Reinhold. Foto: Patrick Pfeiffer/Patrick Pfeiffer

Die Hörspielfassung von Alfred Döblins Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“ setzt Alexander Müller-Elmau an der Esslinger Landesbühne in Szene. Premiere ist am 12. Januar im Esslinger Schauspielhaus.











Ins Berlin der 1920er-Jahre entführte der Schriftsteller Alfred Döblin sein Lesepublikum mit dem Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“. 1930 hat der Literat mit dem Hörspielregisseur Alfred Braun eine Hörspielfassung des bilderreichen Textes geschrieben. Sie trägt den Titel „Die Geschichte von Franz Biberkopf“, wurde aber erst nach 1945 gesendet. Der Regisseur und Bühnenbildner Alexander Müller-Elmau inszeniert die Dialoge. Premiere ist an diesem Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr an der Esslinger Landesbühne (WLB).

Die Geschichte des Arbeiters Franz Biberkopf, der wegen Totschlags an seiner Freundin in der Strafanstalt saß, hat für Müller-Elmau viele aktuelle Bezüge. Reizüberflutung und politische Krise stürzen auch heute viele Menschen in Zweifel. Aus diesem aktuellen Potenzial schöpft das Regieteam. Das Leben des labilen Franz zeigt der Literat und Mediziner Döblin in starken Großstadt-Bildern. Den Weg der Hauptfigur in die Kriminalität darzustellen, findet der Regisseur spannend. Die komplexe Milieustudie in den knappen Hörspieldialogen zu entfalten, fand er besonders herausfordernd.

Collage und Montage

„Collage und Montage haben damals den Stil der Zeit geprägt“, sagt die Dramaturgin Anna Gubiani. Mit diesem spannenden Verfahren spielt das Regieteam in der Inszenierung, die auf eineinhalb Stunden gestrafft ist. Im Roman reißen die Bilder der reizüberfluteten Großstadt das Lesepublikum mit. Davon hat sich Müller-Elmau gelöst. „Wir arbeiten nur mit ganz wenigen Requisiten.“ Den Rausch der Goldenen Zwanziger mit seinem Schauspielensemble zu vermitteln, reizt den Regisseur. In der Hauptrolle des Franz Biberkopf ist Antonio Lallo zu erleben, der sein festes Engagement an der WLB nach dieser Spielzeit beendet. Der Künstler Niklas Zidarov hat Videos gedreht. Das Regieteam baut aber keine filmischen Großstadtvisionen ein, sagt Anna Gubiani: „Es geht um symbolische Bilder.“