Premiere an der Esslinger Landesbühne: Brücken zur wirren Welt des alten Mannes

1 Reinhold Ohngemach und Elif Veyisoglu in „Der Vater“ an der Esslinger Landesbühne. Foto: Patrick Pfeiffer//Pfeiffer

Das Drama „Der Vater“ von Florian Zeller setzt Christof Küster an der Esslinger Landesbühne in Szene. Ihn reizt der Balanceakt des demenzkranken Mannes, der seinen Halt verliert. Die Premiere ist am 1. Dezember.











Die Welt des Witwers André gerät aus den Fugen. In Florian Zellers Theaterstück „Der Vater“, uraufgeführt 2012 in Paris, kämpft der achtzigjährige Demenzkranke darum, seine Welt festzuhalten. Christof Küster inszeniert das Stück des französischen Autors an der Esslinger Landesbühne. Die Premiere ist am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus.