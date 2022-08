Fußball-Bezirkspokal Neuhausen solide, Deizisau ausgeschieden

In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals gibt deutliche, aber auch einige knappe Spielen. Der FVN gewinnt das Derby beim TV Nellingen mit 2:0, der TSV Denkendorf trifft beim TSV Berkheim erst in der Nachspielzeit zum 3:2, der TSV Deizisau verliert in Rechberghausen.