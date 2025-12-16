Preisverfall in Supermärkten: Rabattschlacht verärgert Ritter Sport – ist Schokolade zu billig?
1
Die Rabattschlacht im Handel macht die Vollmilchschokolade von Ritter Sport zur Billigware. Das freut die Verbraucher – und verärgert offenbar den Schokoladeproduzenten. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Die Schokoladen-Preise halbieren sich in Supermärkten und Discountern, Ritter Sport und Milka werden zur Billigware. Wie geht es jetzt weiter?

Lidl zettelte die Rabattschlacht an: Vergangene Woche verkaufte der Discounter die Tafel Milka-Vollmilchschokolade für sage und schreibe 0,79 Euro satt 1,99 Euro. Den 60-Prozent-Rabatt ließ Erzrivale Aldi nicht auf sich sitzen: Diesen Montag senkte Aldi Süd den Milka-Schokoladenpreis auf 0,77 Euro und die restliche Discounter-Welt zog gleich mit. 89 Cent verlangt Norma, mit 99 Cent lockt Netto. Penny bietet 250 Gramm Milka nun für 2,88 Euro anstatt 4,99 Euro an. Schokolade ist in dieser Woche vom Luxusgut zur Billigware mutiert.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.