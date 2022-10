Stuttgarter Autobauer So schlägt sich die Porsche-Aktie an der Börse

Zwei Wochen ist es her, dass die Porsche AG den größten Börsengang in Deutschland seit der Telekom und den weltweit zweitgrößten des Jahres 2022 in Angriff nahm. Die Konzernmutter VW will von der Strahlkraft etwas abbekommen. Ob sich die Erwartungen erfüllen, muss sich zeigen.