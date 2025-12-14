Preise für Backwaren in Stuttgart: „Müssen unsere Brötchen echt sauer verdienen“ – Bäckerei hadert mit Mindestlohn
Brot, Brötchen, süße Teilchen, aber auch Weihnachtsgebäck aus eigener Herstellung gibt es in der Filiale der Bäckerei Konditorei Sailer in der Marktstraße in Bad Cannstatt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stuttgarter Bäckerei Sailer kämpft mit steigenden Kosten durch den Mindestlohn. Drohen Preiserhöhungen oder gibt es andere Lösungen? Ein Blick hinter die Ladentheke.

Mit der Mindestlohnerhöhung zum Jahreswechsel steigt der Kostendruck weiter, daraus macht Stefanie Sailer-Puritscher keinen Hehl. Wie das auf Dauer weitergehen soll, müsse man sich schon fragen, sagt die Geschäftsführerin der Stuttgarter Bäckerei Konditorei Sailer, die mit ihren Geschwistern den Familienbetrieb in dritter Generation führt. Die Kostensteigerung sei ein Riesenproblem, sagt sie.

