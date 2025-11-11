Deutschlandticket wird teurer: Achtung, Bahnkunden müssen bis Ende des Monats zustimmen
1
Ab dem 1. Januar 2026 steigt der Preis für das Deutschlandticket auf 63 Euro im Monat. Foto: dpa

Wer sein Deutschlandticket bei der DB gekauft hat, muss bis zum 30. November der Preiserhöhung zum 1. Januar zustimmen – ansonsten endet das Abo Anfang 2026.

Inhaber eines Deutschlandtickets, die das Nahverkehrsabo bei der Deutschen Bahn erworben haben, müssen in den kommenden Wochen der geplanten Preissteigerung aktiv zustimmen, ansonsten erlischt ihr Abonnement zum 1. Januar 2026 automatisch. Entgegen der Regelung vieler weiterer Verkehrsunternehmen, wählt die Bahn bewusst die aufwendigere Variante.

