Preis Leinfelden-Echterdingen: Linda Weiß aus Stuttgart gewinnt „kunsthub 2025“

1 Linda Weiß bei der Preisverleihung im Kreis einiger Jurymitglieder. Foto: Bergmann

Die Stuttgarter Künstlerin Linda Weiß gewinnt den „kunsthub 2025“-Preis der Stadt Leinfelden-Echterdingen mit einer Einzelausstellung.











In der Galerie Altes Rathaus Musberg gibt es seit jeher Kunst zum Sehen, im kommenden Jahr kommt auch noch Kunst zum Riechen dazu: Linda Weiß aus Stuttgart hat in diesem Jahr den Preis „kunsthub 2025“ gewonnen. Das bedeutet für sie ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und eine Einzelausstellung in der Galerie im kommenden Jahr.

„In ihren Installationen erkundet Linda Weiß die Interaktion von Menschen und mehr-als-menschlichen Akteuren wie Pilzen und Bakterien“, so die Juryvorsitzende Melanie Ardjah, Leiterin der Kunsthalle Göppingen. Davon zeugt aktuell in der Galerie schon die Installation mit dem Titel „Begehrenswert. Prozessstufe IV“, da verwendet sie etwa Kombucha, Grüntee, Zuckersäcke und Leuchtmittel. Das sagt die Künstlerin dazu: „Ich möchte erreichen, dass sich Menschen durch meine Arbeit als Teil eines artübergreifenden Geschehens mit vielen Zugängen und Berührungspunkten begreifen“. Im Kunstverein Neuhausen auf den Fildern gibt es dazu seit eineinhalb Jahren ihr Projekt „tuber unicatum“. Dazu wurden dort mit Trüffelsporen geimpfte Hainbuchen- und Haselnusssträucher gepflanzt. Bei ihren Arbeiten ist es also gewollt, dass diese sich im Rahmen einer Ausstellung weiter entwickeln, dass sich auch Besucher beteiligen können.

Linda Weiß bei einer ihrer Arbeiten. Foto: Bergmann

Bis 14. Dezember sind Arbeiten von Weiß noch in Musberg zu sehen. Dazu kommen noch die Werke der weiteren Künstler, die für den Preis „kunsthub 2025“ nominiert waren. Das sind Seungjoo Lee, der mit seinen Ölgemälden visuelles Erleben im Alltag thematisiert. Und das Performance Duo „The Symbiotic Approach“, bestehend aus Julia Hainz und Carmen Westermeier.

Ausstellung mit Arbeiten von Linda Weiß

Der Preis wird vergeben von der Stadt Leinfelden-Echterdingen, der Firma MHZ Hachtel und dem Kulturkreis LE, Vertreter von diesen Einrichtungen waren auch in der Jury präsent. Linda Weiß bietet am Samstag, 15. November, um 14 Uhr in der Galerie einen Workshop an für junge Erwachsene zum Thema „Spannung aufbauen: Kombucha Experimente“. Eine kostenfreie Anmeldung ist möglich bis zum 13. November unter kunsthub@le-mail.de. Die Galerie Altes Rathaus Musberg (Filderstraße 44) ist samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.