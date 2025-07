Preis für Treiber in Steinenbronn: In der Bundesliga des Bäckerhandwerks

In der Bundesliga des Bäckerhandwerks

Preis für Treiber in Steinenbronn

1 Die Leistung der Mitarbeitenden der Bäckerei Treiber, hier im Jahr 2022 in einer Filiale in Stuttgart-Sillenbuch, ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Foto: Caroline Holowiecki

Die Bäckerei Treiber aus Steinenbronn, die 13 ihrer 40 Filialen in Stuttgart betreibt, hat eine renommierte Auszeichnung errungen. Was macht sie so gut?











Die Bäckerei und Konditorei Treiber aus Steinenbronn (Kreis Böblingen), die mit rund 700 Mitarbeitenden 40 Filialen auch in Stuttgart betreibt, ist mit dem Branchenpreis „Marktkieker“ ausgezeichnet worden. Er gilt nach einer Mitteilung von Treiber als höchste Ehrung des deutschsprachigen Bäckerhandwerks und wird alle zwei Jahre vom Fachmagazin „Back Journal“ an Betriebe vergeben, die handwerkliches Können, wirtschaftliche Weitsicht und soziale Verantwortung vereinen.

Eigenverantwortung groß geschrieben

Die Geschäftsführerin Katharina Treiber legt nach eigenen Angaben zum Beispiel Wert darauf, dass die jeweiligen Filialleitungen Verantwortung übernehmen und ermöglicht dies durch großen Gestaltungsspielraum, abgestimmt auf die jeweilige Umgebung der Filiale.

„In Sachen Aus- und Weiterbildung spielt Treiber in der Bundesliga des Bäckerhandwerks“, sagt dazu das Jurymitglied Dirk Waclawek. „Dass auch Seiteneinsteiger gezielt gefördert werden, ist ein klares Signal für moderne Führung und nachhaltige Entwicklung.“ Treiber erhielt den Preis jüngst bei einer feierlichen Gala in Osnabrück verliehen.