1 Die Popsängerin Melissa Kross liebt es, vor der Kamera zu stehen. Foto: Martin Schunack

In gleich drei Kategorien ist die Köngenerin Melissa Kross mit dem Deutschen Rock-und-Pop-Preis ausgezeichnet worden. Sie bastelt in Frankreich an ihrer Chanson-Karriere.















Köngen - Seit ihrem fünften Lebensjahr liebt es Melissa Kross, auf der Bühne zu stehen. Nach Anfängen als Kindermodel entdeckte die junge Künstlerin, die in Köngen aufgewachsen ist, ihre Leidenschaft für den Gesang. In diesem Genre ist die 27-Jährige seit Jahren erfolgreich. 2021 wurde die Künstlerin gleich in drei Kategorien mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet. Als beste Popsängerin landete sie ebenso auf einem der Spitzenplätze wie als Singer-Songwriterin. Außerdem wurde ihr selbst geschriebener und komponierter Song „Different“ bei dem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet.