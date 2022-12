1 Fast hätte Nicole Fritz als Studentin das Handtuch geworden – jetzt ist sie eine überaus erfolgreiche Museumsdirektorin. Foto: WYKE.ONE/Wynrich Zlomke

Die Kunsthalle Tübingen ist abgelegen, klein – und sehr erfolgreich. Deshalb bekommt sie jetzt den Lotto-Museumspreis. Was macht die Leiterin Nicole Fritz anders als die anderen?















Link kopiert

Natürlich überwiegt die Freude, aber man spürt auch die Erschöpfung. Schon wieder wird die Kunsthalle Tübingen vom Erfolg förmlich überrollt. Tagelang war die überregionale Presse im Haus unterwegs, der „Spiegel“, Radio und Fernsehen, alle wollen sie berichten über die neue Ausstellung zu Geschwistern in der Kunst. Aber auch beim Publikum ist bereits der Funke übergesprungen. Am vergangenen Wochenende kamen 500 Leute in „Sisters & Brothers“. Für das kleine Haus, sagt die Direktorin Nicole Fritz, sei das fast zu viel.