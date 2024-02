Preis für besonderes Engagement: „Ei der Heckschnärre“ geht an Nürtinger Gedenkinitiative

1 Der „Denk Ort“ vor der Kreuzkirche erinnert an die Opfer des NS-Regimes. Foto: Horst Rudel

Der SPD-Ortsverein zeichnet jedes Jahr an Aschermittwoch besonderes bürgerschaftliches Engagement aus. In diesem Jahr soll die Preisverleihung ein Zeichen gegen Faschismus und Antisemitismus setzen.











Im Uhrengiebel des Nürtinger Rathauses steht in einer Nische oberhalb des Stadtwappens eine Heckschnärre. Über diesen in Nürtingen nicht mehr vorkommenden Vogel wird berichtet, dass er hoch aufgerichtet und laut schnärrend sein Revier verteidigt haben soll. Diese Wehrhaftigkeit steht symbolisch für einen besonderen Preis, den der SPD-Ortsverband schon seit dem Jahr 1984 immer an Aschermittwoch verleiht: Nach dem Vorbild des geheimnisvollen Wappentiers wird mit dem „Ei der Heckschnärre“ bürgerschaftliches Engagement „zum Schutz und zur Verteidigung unserer Neckarstadt“ gewürdigt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die Gedenkinitiative für die Opfer und Leidtragenden des Nationalsozialismus in Nürtingen.