Praxen in Baden-Württemberg

1 Hausarztpraxen werden am Mittwoch zum Teil früher schließen als sonst üblich. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Am Mittwoch dürfte es für Patienten schwerer sein, ihren Hausarzt zu erreichen. Der Grund dafür ist eine Protestaktion mit der Mediziner gegen die eigene Überlastung demonstrieren.















Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen im Südwesten wollen am Mittwoch mit Praxisschließungen und weniger Terminen für bessere Bedingungen in ihrem Beruf protestieren. Dazu rief der Hausärzteverband Baden-Württemberg am Montag auf. Ziel der Protestaktion sei es, auf die bedenkliche Situation der hausärztlichen Versorgung hinzuweisen.

„Die flächendendeckende Patientenversorgung ist massiv gefährdet“, hieß es seitens des Hausärzteverbands Baden-Württemberg am Montag. Es gebe immer weniger niedergelassene Mediziner und die verbleibenden seien mehr- oder überbelastet. Der Verband fordert unter anderem mehr Geld und weniger Bürokratie im Zuge der Digitalisierung.