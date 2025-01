Praktikant in der Wielandshöhe: Luis und seine Liebe zu Pfannkuchen

Eisbaden für das Kinderhospiz Stuttgart Im Bibber-Becken macht das Spenden Spaß

Wie viel Freude es bereitet, zusammen was Verrücktes zu tun, wird auf der Diemershalde klar: 360 Mutige steigen in Eistonnen, ein Sponsor belohnt sie dafür. Mit jeder Minute im Bibber-Becken steigt die Spendensumme. 52.215 Euro gehen an das Kinderhospiz.