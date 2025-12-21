Pragsattel in Stuttgart: Feueralarm - Ampeln am Tunnel schalten auf Rot

1 Durchfahrt verboten: Ein Brandmelder hatte am Sonntagnachmittag im Pragtunnel in Stuttgart Alarm ausgelöst. Foto: Andreas Rosar

Am Pragsattel haben sich am Sonntag lange Staus gebildet. Die Feuerwehr war ausgerückt, weil das Sicherheitssystem des Pragtunnels einen Brand gemeldet hatte.











Am Sonntagnachmittag sind die Ampeln auf rot gesprungen: Wie die Polizei mitteilte, ist der Pragtunnel in Stuttgart gesperrt worden. Offenbar ist der Brandalarm ausgelöst worden. Die Tunnelröhren in beide Richtungen sind derzeit gesperrt (Stand 16 Uhr).

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei die Feuerwehr im Einsatz und überprüfe derzeit noch, was der Grund für den Alarm ist. Noch sei unklar, ob tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist oder lediglich ein technischer Defekt vorliegt.

Keine Anzeichen für ein Feuer

Bisher gebe es keine Anzeichen für einen Brand wie etwa eine Rauchentwicklung. Zur Sicherheit seien aber die Tunnelröhren in beide Richtungen gesperrt worden – weil sich die Ursache noch nicht lokalisieren ließ.

Die Ampeln springen bei einer Brandmeldung automatisch an beiden Tunneleingängen auf Rot. Foto: Andreas Rosar

Die Ampeln an den Tunneleingängen waren aufgrund der Warnmeldung automatisch auf Rot gesprungen. Die Autos müssen außenherum fahren. Es bildeten sich Staus entlang auf den Ausweichrouten entlang des Pragsattels.