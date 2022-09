13 E-Mobilität ist für Porsche am neuen Standort ein wichtiges Thema. Foto: Ines Rudel

Ende September wird das neue Domizil des Sportwagenherstellers am Pragsattel offiziell eröffnet. Der Betrieb läuft aber schon seit Ende Juli. Am größten Hochhaus Stuttgarts, dem Porsche Design Tower, wird hingegen noch gearbeitet. Die Einweihung findet wohl erst in einem Jahr statt.















Noch haben die Handwerker ihre Arbeit im neuen Porsche-Zentrum am Pragsattel nicht beendet. An manchen Stellen hängen Kabel von der Decke. Das Werk 1 im Obergeschoss ist noch leer. Es soll in den nächsten Tagen mit einer Bar und Möbeln ausgestattet werden. Eine kleine Wohlfühloase für wartende Kunden soll entstehen. Auch die offizielle Einweihung mit 400 geladenen Gästen wird dort in wenigen Tagen stattfinden.