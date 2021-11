1 Die Zimmerleute übergeben beim Richtfest standesgemäß den Bau. Foto: Kerstin Dannath

Zu den ersten Voraussetzungen gelungener Resozialisierung zählt, dass Haftentlassene in Freiheit ein Dach über dem Kopf haben. Die Organisation Prävent Sozial, die zum Bewährungshilfeverein Stuttgart gehört, bietet ehemaligen Häftlingen betreute Wohngruppen. Eine Einrichtung in Esslingen wird derzeit aufwendig saniert.















Esslingen - Fast jeder deutsche Häftling wird irgendwann wieder in die Freiheit entlassen. Je nachdem, wie lange die Haftzeit war und welche Vorgeschichte dahinter steckt, kann es schwierig sein, ehemalige Straftäter wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei will Prävent Sozial, eine Gesellschaft, die zum Bewährungshilfeverein Stuttgart gehört, Hilfestellung geben. „Wenn zum Re-Start in die Freiheit eine ordentliche Wohnung vorhanden ist, erfahren diese Menschen eine gewisse Wertschätzung, und da geht es ihnen gleich viel besser“, weiß Andreas Arndt, Vize-Vorsitzender des Bewährungshilfevereins Stuttgart und Direktor des Amtsgerichts Esslingen.