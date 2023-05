1 Offizielle Zahlen zum Ergebnis aus Deutschland liegen noch nicht vor. Foto: IMAGO/localpic/IMAGO/Rainer Droese

In Deutschland wohnen – für Türkei wählen: Warum türkische Staatsbürger in der Bundesrepublik bei türkischen Wahlen ihre Stimme abgeben dürfen.















Am 14. Mai 2023 fanden sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt. Laut Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge leben rund 3.000.000 Türken in Deutschland – wählen durfte jedoch nur die Hälfte: Knapp 1,5 Millionen Türken gelten in Deutschland als wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben rund 733.000 – eine bundesweite Wahlbeteiligung von 48,8 Prozent.

Um als Türke aus dem Ausland an der Wahl teilzunehmen, gibt es eine Bedingung: die rechtzeitige Eintragung in das Wählerverzeichnis, wie der türkische Staatssender TRT auf seiner Webseite informiert. Der Zeitraum sei jedoch bereits abgelaufen. Nach Angaben des TRT steht das Wählerverzeichnis bereits fest. Ob der Eintrag erfolgreich war, kann auf der Webseite des Hohen Wahlausschusses (YSK) überprüft werden.

Erste Prognosen laufen

Bei der Präsidentschaftswahl zeichnet sich bereits erneut eine deutliche Mehrheit für Recep Tayyip Erdogan ab. Auf den Amtsinhaber entfielen beim Stand von knapp 98 Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen, wie aus Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag hervorging. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland liegen aber noch nicht vor.