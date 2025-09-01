1 Heidi Kübler in ihrem Büro am Stuttgarter Kräherwald Foto: Lichgut/Ferdinando Iannone

Traumberuf Tierarzt? Von wegen. Heidi Kübler, Präsidentin der Landestierärztekammer, über Hass im Netz, Bürokratie-Irrsinn und ihre Erfahrungen mit Burn-out.











Link kopiert

Tierärzte sind durch aggressive Patienten und herausfordernde Aufgaben wie dem Einschläfern von Tieren alltäglich einem hohen emotionalen Druck ausgesetzt. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass sich kaum die Hälfte der Veterinärmediziner wertgeschätzt fühlt und jeder Dritte sogar durch Depressionen suizidgefährdet ist. Die 64-jährige Heidi Kübler, Präsidentin der Landestierärztekammer, befasst sich auch mit dieser Problematik.