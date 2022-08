Präsident Erdogan trifft Putin in Sotschi

1 Beim Treffen in Teheran soll Putin (rechts) Erdogan gefragt haben: „Können wir auch türkische Drohnen bekommen?“ Foto: imago//Sergei Savostyanov

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan tritt im Ukraine-Krieg als Vermittler nach vielen Seiten auf. Nun trifft er den Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi. Ein Trio von engen Beratern ist dabei immer an seiner Seite. Wer sind Ibrahim Kalin, Hakan Fidan und Hulusi Akar?















Recep Tayyip Erdogan kostet seinen Triumph voll aus. Das Getreideabkommen von Istanbul sei ein bedeutender diplomatischer Erfolg für die Türkei, sagte der Präsident nach einer Kabinettssitzung vor einigen Tagen in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache. Der erste Frachter mit Mais aus der Ukraine fuhr am Mittwoch durch den Bosporus in Richtung seines Ziels im Libanon, weitere Schiffe sollen folgen.