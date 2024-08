Prachtvilla in Stuttgart: Die teuerste zum Verkauf stehende Villa in Stuttgart

Die teuerste zum Verkauf stehende Villa in Stuttgart

Prachtvilla in Stuttgart

7 Die Stuttgarter Villa mit dem imposanten Pavillon liegt mitten im Grünen – und dennoch nahe an der Innenstadt. Foto: Vabo/Moritz Weber

Mit 7,9 Millionen Euro ist eine Villa in Halbhöhenlage die teuerste in Stuttgart, die derzeit zum Verkauf steht – und die achtteuerste in Deutschland. Purer Luxus oder doch der Lebensmittelpunkt für eine Familie? Wir durften eintreten und uns umschauen.











Es ist eine andere Welt. Wenn Maria in der Abenddämmerung aus dem Fenster schaut, erinnert sie das viele Grün, auf das sie blickt, an die Seychellen. Erst recht, sobald die Fledermäuse lautlos auf Insektenjagd gehen. Auch wenn die Fledermäuse in Stuttgart freilich um ein Vielfaches kleiner sind als die Flughunde auf dem Archipel im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas. Das Rascheln im Wald kommt auch nicht von einer Riesenschildkröte, sondern von Dachsen oder Füchsen, vielleicht noch von einem Igel. Oder von einer der drei Katzen der Familie.