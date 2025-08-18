„Power Up“-Tour: Let There Be Rock! So war’s bei AC/DC in Karlsruhe

1 Brian Johnson (links) und Angus Young von AC/DC beim Auftritt am Sonntag in Karlsruhe Foto: Dennis Duddek

Die große AC/DC-Show: Angus Young, Brian Johnson und Co. sind am Sonntag vor 75.000 Fans in Karlsruhe aufgetreten – Setlist und Kritik vom Konzert auf dem Messegelände.











Die fünf Männer auf der Bühne spielen ein Lied über eine Autobahn, die schnurstracks in die Hölle und damit zu all den guten alten Freunden führt, die da schon fröhlich auf einen warten. Sie spielen ein Lied über eine gewisse Rosie, die zwar keine besondere Schönheit zu sein scheint, aber trotzdem allen die Show stiehlt. Sie spielen ein Lied, über einen Mann, der wie Sprengstoff ist, und vor dem man besser seine Töchter und Frauen wegsperren sollte. Sie spielen Lieder über Donnerschläge, Hochspannung und eine Stadt der Sünden; Songs, die „Highway To Hell“, „Whole Lotta Rosie“, „T.N.T.“, „Thunderstruck“, „High Voltage“ oder „Sin City“ heißen.