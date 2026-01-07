„Potenzielle Störer“: KSC, VfB und SCF – Südwest-Polizei speichert Daten von etlichen Fans

1 Mehr als 300 VfB-Fans sind als „potenzielle Störer in der Datenbank gelistet. (Symbolbild) Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch/Hansjürgen Britsch

Mehr als 1.000 Fußballfans im Südwesten, die als potenzielle Störer gelten, werden von der Polizei in zwei Datenbanken geführt. Dafür reicht bereits ein nicht strafbares Verhalten aus.











Die Polizei im Südwesten führt in zwei Datenbanken mehr als 1.000 Fußballfans, die als potenzielle Störer gelten. Am stärksten betroffen sind Anhänger des Karlsruher SC mit insgesamt 427 erfassten Personen, teilte das Innenministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. An zweiter Stelle rangieren Fans des VfB Stuttgart (309), an dritter Anhänger des SC Freiburg (195).

Für einen Eintrag in die „Datei Gewalttäter Sport“, in der 330 Personen registriert sind, ist den Angaben zufolge in der Regel ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder eine Verurteilung notwendig. Häufige Gründe sind Delikte wie Landfriedensbruch, Körperverletzung oder Raub.

In der internen Arbeitsdatei, die von sogenannten Szenekundigen Beamten geführt wird, sind mit 766 Personen deutlich mehr Fans erfasst. Hierfür reicht bereits ein Verhalten aus, das die Polizei als sicherheitsrelevant einstuft, auch wenn es nicht strafbar ist. Als Grund für einen Eintrag genügt laut Innenministerium zum Beispiel eine Personenkontrolle auf dem Weg zu einem Spiel, bei der Schutzausrüstung wie etwa gepolsterte Handschuhe gefunden wird.