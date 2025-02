Potenzialtest als letzte Chance aufs Gymnasium: Vater über seinen aufgeregten Sohn: „Er wusste, dass das jetzt wichtig ist“

Erfolgsshow im Theaterhaus Pur-Musical „Abenteuerland“ kommt für sechs Wochen nach Stuttgart

Mit mindestens 40 Shows in sechs Wochen wird es das längste Gastspiel in der Geschichte des Theaterhauses: Das Pur-Musical „Abenteuerland“, das am Sonntagabend Dernière in Düsseldorf feierte, kommt 2026 nach Stuttgart, in die Heimat von Hartmut Engler.