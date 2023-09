1 Reinhold Hebisch betreibt seit 20 Jahren die Postagentur in Deizisau. Foto: /Andreas Kaier

Vor 20 Jahren ergriff Reinhold Hebisch die Gelegenheit und eröffnete in Deizisau eine der ersten Postfilialen im Kreis Esslingen. Die Entscheidung hat er nicht bereut.











Sie liegt direkt am Marktplatz der Gemeinde und ist eine Erfolgsgeschichte für den Betreiber und die DHL-Gruppe: Die Post in Deizisau ist eine der ältesten sogenannten Partnerfilialen im Landkreis Esslingen. In diesem Jahr wird sie 20 Jahre alt. Dass dort alles reibungslos läuft, liegt am Engagement von Reinhold Hebisch, der die Agentur vor 20 Jahren gegründet hat und sie selbst als Rentner heute noch betreibt. Seine Kundinnen und Kunden sind froh darüber. Ab und zu bekommt er von ihnen Postkarten und kurze Briefe, in denen sie sich bei ihm bedanken. „Das ist es, was uns bewegt“, sagt er.